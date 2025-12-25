Минтранс Казахстана: элементы боевой части могли повредить самолет AZAL

Потерпевший крушение самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), предположительно, был поврежден поражающими элементами боевой части. Об этом заявили в Минтрансе Казахстана. Предварительный отчет о расследовании крушения лайнера опубликован на сайте министерства.

Фото: The Administration of Mangystau Region / AP Фото: The Administration of Mangystau Region / AP

По результатам экспертизы, следов взрывчатых веществ не обнаружено, сообщается в документе. По данным казахстанского ведомства, повреждения самолета были вызваны поражающими элементами боевой части. Их принадлежность установить не удалось, указано в отчете.

На встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в октябре президент России Владимир Путин говорил, что причины крушения связаны с беспилотниками. По словам господина Путина, выпущенные российской системой ПВО ракеты не поразили самолет напрямую, а взорвались рядом, вызвав критические повреждения.

Самолет Embraer E-190, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился 25 декабря 2024 года под казахстанским городом Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек. Среди пассажиров были граждане России, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.