Студент перевелся из кубанского вуза в оклахомский

Главный скандал последних лет в российском баскетболе, в центре которого минувшей осенью оказались краснодарский «Локомотив-Кубань» и его теперь уже бывший центровой Кирилл Елатонцев, кажется, разрешился в пользу игрока. 23-летний россиянин, несмотря на отчаянное сопротивление клуба, уехал в США, где скоро начнет выступать за одну из команд Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Центровой «Локомотива-Кубани» Кирилл Елатонцев (№12) дважды, в 2024 и 2025 годах, признавался лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ

Поздно вечером в среду, 24 декабря, «Спорт-Экспресс» сообщил, что Кирилл Елатонцев прибыл в США, где в «ближайшее время приступит к тренировкам и обучению в одном из вузов». По данным журналиста Джеффа Гудмана, специализирующегося на студенческом спорте, российский центровой присоединится к «Оклахома Сунерс» — команде Университета Оклахомы. Это известие стало новым поворотом в скандальной истории, главными действующими лицами которой прошедшей осенью стали сам баскетболист и руководители клуба «Локомотив-Кубань».

23-летний центровой — один из многих талантливых воспитанников краснодарцев. За основную команду он начал регулярно выступать в 2022 году. В 2024 и 2025 годах Елатонцева признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне он появился на площадке всего раз — провел меньше 14 минут в матче внутрисезонного турнира лиги Winline Basket Cup. В той встрече «Локомотив» на выезде уступил белградской «Меге» — 100:103.

Проблемы у баскетболиста начались после финиша прошлого первенства. По данным «Спорт-Экспресса», в мае игрок сообщил руководству, что хочет уехать в клуб из более конкурентной лиги, предложив «варианты выкупа контракта».

Президент «Локомотива» Андрей Ведищев, по ходу прошлого первенства занимавший также и пост главного тренера команды, как отмечается, был против: запросил большую — в $2 млн — компенсацию и сказал о неких «последствиях для игрока в случае его ухода».

Достоянием общественности разногласия между сторонами стали уже осенью. В октябре, если верить «Спорт-Экспрессу», Елатонцеву «без предварительного ознакомления с документами, без юристов или агентов» было предложено подписать дополнительное соглашение к контракту, в котором «фигурировала значительная сумма выкупа». Позже у игроков и персонала забрали загранпаспорта, объяснив это необходимостью оформить выездные документы на матч Winline Basket Cup против «Меги». Вернуть паспорт Елатонцеву, как сообщает медиаресурс, под разными предлогами отказывались и в конце концов «предложили выяснить судьбу "заграна" у представителя службы безопасности». Во время разговора с последним в числе прочих была затронута тема «о воинской обязанности» баскетболиста.

Далее события развивались следующим образом.

7 ноября Кирилл Елатонцев принес спортивному директору Виктору Мелешенко документы о желании расторгнуть контракт. Тот их не принял, а взамен «изъявил желание передать игроку некий документ, который относится к военному ведомству и не имеет отношения к спортивной организации».

Тем же вечером баскетболисту стало плохо, он вызвал скорую помощь. На следующий день клуб выпустил официальное заявление, в котором предположил, что игрок «симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал».

Еще через несколько дней студенту очной формы Кубанского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма Кириллу Елатонцеву пришла повестка в военкомат.

Вскоре адвокат игрока Андрей Ищук сообщил, что в отношении его клиента планировалось возбудить уголовное дело по ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы). Юрист уточнил, что Елатонцев переехал в Санкт-Петербург, где «самостоятельно встал на учет по новому месту жительства». Законность выданной повестки позже была оспорена игроком в суде.

Решенным конфликт между клубом и его теперь уже, видимо, бывшим баскетболистом нельзя назвать и сейчас.

Главная причина — стороны связывает действующий до 2027 года контракт (в нем предусмотрена опция продления до 2029-го).

Более того, «Локомотив-Кубань» уже заявил о «намерении защищать свои законные права». 24 декабря пресс-служба клуба опубликовала сообщение, в котором ситуация характеризуется как «серьезный инцидент, создающий опасный прецедент для всего российского баскетбола и подрывающий основы контрактного права в спорте». «"Локомотив-Кубань" в полном соответствии с регламентами предпринял исчерпывающий комплекс мер, направив официальные обращения с пакетом документов в российские и международные организации, регулирующие правоотношения в баскетболе (РФБ, ФИБА, NCAA)»,— говорится в релизе.

Несмотря на упомянутый контракт, выступать в NCAA Кирилл Елатонцев сможет, поскольку ассоциация студенческого спорта не является профессиональной лигой. По прогнозам ESPN, «Оклахома Сунерс», не являясь одним из фаворитов, имеет шансы добраться до «мартовского безумия». Такое прозвище носит play-off NCAA — одно из самых востребованных спортивных событий в США. По популярности он превосходит даже главные стадии профессиональных лиг. Скажем, титульный матч прошлого розыгрыша на телеканале CBS посмотрели 18,1 млн человек, а решающую, седьмую встречу финала Национальной баскетбольной ассоциации, которую транслировал ABC,— только 16,4 млн.

Роман Левищев