МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала граждан воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости. Госпожа Захарова объяснила рекомендацию националистическим настроем ФРГ по отношению к россиянам.

«ФРГ де-факто превращена в территорию бесправия для людей определенной национальности, в данном случае людей из России»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Говоря об отношении к гражданам России в Германии, представитель МИДа упомянула инцидент, произошедший в ноябре 2024 года, когда немецкая таможня в Штутгарте изъяла у россиянок вещи стоимостью свыше €110 тыс. Она также привела в качестве примера «националистической проявленности» задержание главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его жены Анны в аэропорту Мюнхена в декабре.

«В истории Германии уже были моменты, когда вот такая проявленность националистическая воспринималась властями этой страны как некая новая норма. Привело это к мировой катастрофе»,— добавила госпожа Захарова.

Мария Захарова также сообщила, что с рекомендациями о воздержании к поездкам в Германию россияне могут ознакомиться на официальных ресурсах министерства и загранучреждений. По ее словам, рекомендации будут полезны российским журналистам, приезжающим в ФРГ в рамках командировок.