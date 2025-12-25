Трехсекционный трамвай в Нижнем Новгороде сошел с рельсов в первый день выхода
В первый день начала движения трехсекционных трамваев «Минин» в Нижнем Новгороде один из них сошел с рельсов. Из-за этого примерно на полтора часа ограничивали движение по маршрутам №6 и №7, сообщили в ООО «Экологические проекты».
Фото: Telegram-канал «Нижегородский транспортник»
Инцидент произошел на сходной стрелке. В полном объеме движение восстановили в 16:04. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее Telegram-канал «Нижегородский транспортник» сообщил, что трамвай сошел с рельсов около Гордеевского универмага.
Как писал «Ъ-Приволжье», 25 декабря в заречной части города запустили три трехсекционных трамвая.