Трехсекционный трамвай в Нижнем Новгороде сошел с рельсов в первый день выхода

В первый день начала движения трехсекционных трамваев «Минин» в Нижнем Новгороде один из них сошел с рельсов. Из-за этого примерно на полтора часа ограничивали движение по маршрутам №6 и №7, сообщили в ООО «Экологические проекты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Нижегородский транспортник» Фото: Telegram-канал «Нижегородский транспортник»

Инцидент произошел на сходной стрелке. В полном объеме движение восстановили в 16:04. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Telegram-канал «Нижегородский транспортник» сообщил, что трамвай сошел с рельсов около Гордеевского универмага.

Как писал «Ъ-Приволжье», 25 декабря в заречной части города запустили три трехсекционных трамвая.

Галина Шамберина