Казахстан опубликовал промежуточный отчет о расследовании крушения самолета AZAL

Минтранс Казахстана опубликовал промежуточный отчет о ходе расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло 25 декабря 2024 года. В результате происшествия погибли 38 человек, в том числе три члена экипажа, 29 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Фото: The Administration of Mangystau Region / AP Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 декабря 2024 года

Предположительно, повреждения самолета были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось, следует из отчета. Экспертиза установила, что на части трубки гидравлической системы самолета есть повреждения, вызванные в результате соприкосновения твердых предметов. «Сквозные повреждения могут быть образованы металлическими фрагментами (внешними объектами), изготовленными из сплава металлов на основе железа (основа стали)»,— указано в документе.

Из-за термического воздействия извлечь данные из кассеты Центрального компьютера технического обслуживания не представилось возможным. Для извлечения данных рекомендовано обратиться к американскому производителю карты-памяти Delkin Devices Inc. Сейчас казахстанская сторона ведет переговоры с представителем США о проведении исследования на базе завода американской компании, следует из отчета.

Самолет Embraer-190, выполнявший рейс по маршруту Баку – Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года при заходе на посадку в казахстанском городе Актау. Воздушное судно должно было приземлиться в Грозном, однако направилось в Актау из-за тумана и плана «Ковер», который тогда ввели в аэропорту из-за атак беспилотников, сообщала Росавиация. Президент России Владимир Путин заявил в октябре, что российские ракеты, выпущенные из-за украинских БПЛА, взорвались в нескольких метрах от самолета.