Казахстан опубликовал промежуточный отчет о расследовании крушения самолета AZAL
Минтранс Казахстана опубликовал промежуточный отчет о ходе расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло 25 декабря 2024 года. В результате происшествия погибли 38 человек, в том числе три члена экипажа, 29 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 декабря 2024 года
Фото: The Administration of Mangystau Region / AP
Предположительно, повреждения самолета были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось, следует из отчета. Экспертиза установила, что на части трубки гидравлической системы самолета есть повреждения, вызванные в результате соприкосновения твердых предметов. «Сквозные повреждения могут быть образованы металлическими фрагментами (внешними объектами), изготовленными из сплава металлов на основе железа (основа стали)»,— указано в документе.
Из-за термического воздействия извлечь данные из кассеты Центрального компьютера технического обслуживания не представилось возможным. Для извлечения данных рекомендовано обратиться к американскому производителю карты-памяти Delkin Devices Inc. Сейчас казахстанская сторона ведет переговоры с представителем США о проведении исследования на базе завода американской компании, следует из отчета.
Самолет Embraer-190, выполнявший рейс по маршруту Баку – Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года при заходе на посадку в казахстанском городе Актау. Воздушное судно должно было приземлиться в Грозном, однако направилось в Актау из-за тумана и плана «Ковер», который тогда ввели в аэропорту из-за атак беспилотников, сообщала Росавиация. Президент России Владимир Путин заявил в октябре, что российские ракеты, выпущенные из-за украинских БПЛА, взорвались в нескольких метрах от самолета.