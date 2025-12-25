В Тульской области загорелся производственный цех на площади 4,5 тыс. кв. м

В городе Щекино Тульской области вспыхнул пожар в производственном здании. Огонь охватил площадь в 4,5 тыс. кв. м. Из цеха эвакуировали 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Как уточнили позднее в региональной прокуратуре, речь идет о цехе по производству строительных конструкций ГК «Техностиль» на улице Болдина. Предприятие основано в 2017 году, специализируется на производстве строительных металлических конструкций, включая сэндвич-панели.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности и организации труда сотрудников предприятия. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.