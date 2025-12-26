Дорогие друзья, перед вами последняя в этом году страница Русфонда в “Ъ”. Как всегда, мы подводим предварительные итоги — окончательные станут известны 30 декабря. По данным на вчера, частные и корпоративные пожертвования составили 1 743 056 670 руб., помощь получили 3052 человека. Это деньги тяжелобольным детям для оплаты лечения и перелетов в клинику и домой («Мили милосердия»), а также помощь сиротам в получении жилья через суды, беженцам из Курской и Белгородской областей. Наш финансовый директор Антонина Казакова ожидает, что 30 декабря общий сбор подрастет до 1,778 млрд руб. и помощь получат еще 50 человек. Итоговую сводку читайте в “Ъ” 16 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов

Для страны этот год был юбилейным — 30 лет назад Госдума приняла закон «О благотворительности и благотворительных организациях» (11 августа 1995 года, №135-ФЗ). Надо признать, юбилей прошел как-то незамеченным. Между тем за минувшие годы выросли сотни крепких корпоративных и фандрайзинговых фондов, а у десятков миллионов граждан жертвовать на благотворительность вошло в привычку. Фонды и благотворители действуют в здравоохранении и образовании, культуре и спорте. И это работа во всех смыслах «по жизненным показаниям».

Для команды Русфонда 2025 год во многом повторил предыдущий. Сборы ожидаются в целом те же (плюс-минус 0,4%). Стало больше просьб о помощи в частных клиниках, главным образом неврологических, реабилитационных. Очевидны тенденции в переводах частных пожертвований. Продолжается их снижение через SMS: на 30 млн руб. меньше в сравнении с 2024-м (100 млн) и на 50 млн меньше, чем в 2023-м (120 млн). Сокращаются и пожертвования с карт. Люди предпочитают систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду — она удобнее и безопаснее. В 2024 году соотношение банк/карта было 3/1, а в 2025-м — уже 5/1.

С Русфондом в этом году сотрудничало 711 компаний и индивидуальных предпринимателей, они перечислили 627,5 млн руб.— на 24% больше, чем в 2024-м. Несколько из них пожелали остаться неназванными (святое право!), их вклад — 163,7 млн руб. Дирекция по развитию выделяет пожертвования компании «Дорожная сеть» (36 млн руб. на помощь беженцам и на лечение детей), АНО «Второе дыхание» (5,6 млн руб. на лечение восьми тяжелобольных детей) и общественной организации «Путь добра» (2,7 млн руб. в эндаумент Русфонда).

Запуск сайта эндаумента Русфонда стал одним из важных достижений арт-дирекции. В числе последних нововведений — интерактивная Книга благотворителей, выполненная в виде анимированного дерева. На ней отображаются пожертвования, комментарии и аватары пользователей, есть удобная система фильтрации. В 2025 году эндаумент Русфонда собрал 40,4 млн руб. В целях безопасности на rusfond.ru внедрен мониторинг и блокировка фейковых платежных атак, перегружавших систему.

Дирекция региональных бюро фиксирует рост сборов на 11%. Наши бюро в 14 регионах РФ собрали свыше 564 млн руб.— и здесь также зафиксирован рост переводов через СБП, наиболее высок он в Петербурге: сборы по QR-коду увеличились вдвое.

Одна из самых необычных новостей года: Русфонд получил субсидию от Минцифры РФ в 500 тыс. руб. Минцифры ежегодно проводит конкурсы для СМИ, победители получают компенсацию части годовых затрат. Эта субсидия из федерального бюджета для «Русфонд.Медиа» — первая за 29 лет существования нашего фонда.

То есть Минцифры — это первое федеральное ведомство, признавшее Русфонд субъектом экономики. Увы, пока привычней обратное, когда, к примеру, Минздрав и ФМБА отказываются признавать нашего партнера — Национальный регистр доноров костного мозга — таким субъектом и тяжелобольные граждане получают трансплантаты костного мозга за счет благотворителей.

В новом, 2026 году мы отметим два 30-летних юбилея: закона «О некоммерческих организациях» (12 января 1996 года, №7-ФЗ) и Русфонда (3 октября 1996 года в ИД “Ъ” появилась первая подборка писем).

С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Всем доброго здоровья и удачи!

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)