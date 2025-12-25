По итогам 2025 года ВРП Ставропольского края вырастет на 4,3%

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин заявил, что региональный валовой продукт вырастет на 4,3% по итогам 2025 года. Темп роста превысит общероссийский прогноз в 2,5%. Антон Доронин сообщил об этом на пресс-конференции в информационном центре «ТАСС Кавказ».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Бизнес активно развивается в Ставропольском крае. Предприниматели увеличивают объемы производства. Их число растет. Малое и среднее предпринимательство составляет треть экономики региона. По итогам девяти месяцев 2025 года количество МСП достигло 330 тыс., прибавка составила 21% или 58 тыс. новых компаний.

В 2024 году ВРП Ставрополья составил 1,5 трлн руб. с ростом 4,3% к 2023 году. Регион отгрузил промышленных товаров на 700 млрд руб., что на 6,5% больше прошлогоднего уровня. Производство химических веществ и металлических изделий выросло в 2,4 раза. Выпуск электрического оборудования увеличился на 41,2%.

Власти края поставили план ВРП на 2025 год в 1,7 трлн руб. Промышленность обеспечивает более 20% продукта. Сельское хозяйство дает свыше 12%. Медицинские услуги составляют 5,3%. Туризм с смежными отраслями — транспорт, пищевая промышленность — добавляет 8–9%.

Инвестиции поддерживают рост. В 2024 году край привлек 384 млрд руб. — рекорд. В 2025 году объем вырастет до 425 млрд руб., прирост составит 11%. Антон Доронин отметил уверенность инвесторов несмотря на санкции. В первом квартале 2025 года инвестиции прибавили 1%.

Ранее власти прогнозировали рост ВРП на 7,94% до 1,63 трлн руб. Летние оценки обещали 4–4,4% до 1,6 трлн руб. Предварительные итоги подтверждают превышение плана. Ставрополье опережает среднероссийские темпы: Минэк ожидает 1% роста ВВП РФ, ЦБ — 0,5–1%.

Развитие туризма, промышленности и сельского хозяйства толкает экономику. Стратегия до 2036 года предусматривает инвестиции в 1,9 трлн руб. Регион реализует поддержку МСП, строит инфраструктуру.

Станислав Маслаков