На Пыхтинском кладбище похоронили авторитетного предпринимателя Виктора Аверина
На Пыхтинском кладбище в Новой Москве похоронили авторитетного предпринимателя Виктора Аверина. Отпевание прошло в Соборе Святого Игоря Черниговского в Переделкино. На похоронах были десятки человек — родные, близкие, предприниматели, политики, представители шоу-бизнеса, сообщает РЕН ТВ. Среди прочих, на похороны пришли авторитетный предприниматель Захарий Калашов (Шакро Молодой), сенатор Александр Карелин, певец Григорий Лепс.
Виктор Аверин
Фото: личный архив
Виктору Аверину было 69 лет. Он погиб 20 декабря в акватории одного из яхт-клубов на Клязьминском водохранилище в Подмосковье. Лодка бизнесмена затонула во время водной прогулки. На борту судна находились еще пять человек. Все они выжили.
Господина Аверина связывали с солнцевской группировкой. Некоторые СМИ называли его одним из ее лидеров. Эта группировка считалась одной из самых влиятельных в 1990-х. На пике в нее входило до 2 тыс. человек. Она контролировала несколько банков, коммерческие структуры, предприятия, казино.
Виктор Аверин никогда не подтверждал какой-либо причастности к «солнцевским». Его несколько раз пытались привлечь к уголовной ответственности, но собрать доказательства не удавалось. Одно время он жил за границей. Был президентом клуба спортивного голубеводства, сооснователем благотворительного фонда. Участвовал в финансировании строительства храма в Солнцево.
