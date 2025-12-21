Авера не вернулся с прогулки

В Подмосковье во время прогулки на озере утонул 69-летний авторитетный бизнесмен Виктор Аверин. В прошлом его имя связывали с солнцевской группировкой, одной из самых влиятельных и мощных в 1990-х годах. Последнее время он активно занимался благотворительностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Аверин

Фото: личный архив Виктор Аверин

Фото: личный архив

Виктор Аверин погиб в акватории одного из яхт-клубов на Клязьминском водохранилище в Подмосковье вечером в субботу. По предварительным данным, бизнесмен отправился на лодочную прогулку в компании еще пяти человек. По пока точно не установленной причине лодка перевернулась. Всем, кроме господина Аверина, удалось выбраться из воды, госпитализация понадобилась только одному участнику прогулки, но и его жизнь оказалась вне опасности. Для поисков тела Виктора Аверина привлекли водолазов, и они его под водой нашли. Вдова бизнесмена подтвердила СМИ факт его гибели.

В прошлом имя Виктора Аверина (Авера-старший) и его младшего брата Александра (Авера-младший, умер в 2017 году из-за заболевания печени) связывали с солнцевской группировкой, а первого в СМИ даже называли одним из ее лидеров. Группировка сложилась примерно в 1988 году, а уже в 90-х она была одной из самых сильных и влиятельных в стране.

Начав с тривиального рэкета, жертвами которого становились торговцы на рынках и кооператоры, «солнцевские» со временем проникли в банковскую и промышленную сферы, обзавелись связями в госструктурах, и их доходы многократно возросли.

Одно время только в столице под их контролем находились несколько банков, сотни небольших коммерческих структур, казино, а также предприятия в других регионах. В лучшие для группировки времена в нее могло входить, по разным оценкам, от 1 тыс. до 2 тыс. человек, несколько сотен из которых были вооружены.

Нужно отметить, что Виктор Аверин никогда не подтверждал какой-либо своей причастности к «солнцевским». Ранее его несколько раз пытались привлечь к уголовной ответственности, например, за хранение оружия или по заявлению предпринимателя о вымогательстве, но собрать доказательства против авторитетного предпринимателя силовикам не удавалось. Одно время Виктор Аверин жил за границей, позже являлся президентом клуба спортивного голубеводства. В сети есть его фото со знаменитым боксером Майком Тайсоном, который, будучи в России, заезжал и к бизнесмену. Являлся сооснователем благотворительного фонда, принимал участие в финансировании строительства храма в Солнцево.

Александр Александров