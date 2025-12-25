После смерти младенца от голода в Норильске возбуждено уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело о халатности по факту смерти от голода младенца в Норильске. Как сообщили в управлении прокуратуры Красноярского края, органы системы профилактики допустили грубые нарушения в работе, повлекшие смерть ребенка. Расследование поставили на контроль надзорного ведомства.

17 декабря в Норильске от истощения умер пятимесячный ребенок. Вместе с ним в квартире жили дети возраста 1 и 2 года, а также 15-летняя дочь. Как установило следствие, мать с октября надолго оставляла детей без присмотра, в это время за ними присматривала старший ребенок.

Прокуроры выяснили, что врачи Норильской межрайонной детской больницы знали о нарушении прав детей, но не сообщали об этом. Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) не предпринимала никаких действий после сообщений из школы о том, что мать не исполняет родительские обязанности. Члены КДН решили не ставить семью на учет и не оказали детям никакой помощи.

Прокурор внес представления главврачу детской больницы и главе города Дмитрию Карасеву об устранении нарушений. Также представление направили в краевое управление МВД в связи с недостаточной работой с родителями и бездействием по обнаружению неблагополучных семей.

Матери младенца предъявили обвинения в покушении на убийство, а также убийстве малолетнего с особой жестокостью. Младших детей отправили в больницу, подросток находится в социальном учреждении. Угрозы жизни детей нет.

