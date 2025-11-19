В отношение воронежского «Мега строя» подано заявление о банкротстве

Арбитражный суд Воронежской области оставил без движения заявление тверского ООО «Русский свет» о банкротстве местного ООО «Мега строй» Давида Мартиросяна и Александры Почиваловой. Это стало известно по данным картотеки арбитражных дел. Подробности заявления не сообщаются.

Согласно данным Rusprofile.ru, ООО «Русский свет» зарегистрировано в 2013 году в Твери для торговли электротехникой. Уставный капитал — 101,4 млн руб. Генеральный директор — Дмитрий Храбров. Компания принадлежит фонду «Фрип-3», учредители которого не разглашаются. Выручка за 2024 год составила 123 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млрд руб.

ООО «Мега строй» зарегистрировано в 2018 году в Воронеже для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 1 млн руб. Гендиректор и собственник половины компании — Давид Мартиросян. Выручка за 2024 год составила 159 млн руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб.

«Мега строй» известен в Воронеже подрядами на ремонт объектов культурного наследия — дома Белоусовых на улице Карла Маркса (742,2 тыс.), заставского пилона рядом с дворцом спорта «Юбилейный» (2,1 млн), скульптурной композиции мемориального комплекса «Чижовский плацдарм» (1,9 млн), братской могилы у памятника Славы (7,6 млн руб.)

Юрий Голубь