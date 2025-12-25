Захарова назвала репрессией арест вице-президента русской общины в Латвии

Вице-президента русской общины Виктора Гущина арестовали в Латвии, сообщила представитель МИД РФ России Мария Захарова. По ее словам, это репрессия по политическим мотивам.

Фото: Русский союз Латвии Вице-президент русской общины Виктор Гущин

«Незаконный арест Виктора Ивановича Гущина можно однозначно квалифицировать как акт репрессий и притеснения по политическим мотивам»,— заявила госпожа Захарова на брифинге. В министерстве продолжат отстаивать его права на международных площадках, заверила дипломат.

Мария Захарова назвала обвинение Виктора Гущина надуманным. Дипломат уточнила, что он вел в Латвии гуманитарные проекты, связанные с просветительской работой и сохранением русской культуры.

Арест вице-президента русской общины в Латвии направлен на запугивание русскоязычной диаспоры и дестабилизацию внутри сообщества, добавила представитель МИДа. Таким образом, заключила госпожа Захарова, Латвия намерена сорвать ежегодную страновую конференцию соотечественников.

Виктор Гущин возглавляет Русскую общину в Латвии с 2020 года. Он публично выступал против гонений на русский язык, а также уничтожения исторической памяти. В минувшую среду у него дома в Елгаве прошел обыск. По данным Службы государственной безопасности Латвии, задержанный сотрудничал с находящимся под санкциями «российским пропагандистским ресурсом». Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.