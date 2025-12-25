В Дагестане таможенники пресекли контрабанду бытовой техники из Гонконга

Сотрудники Магарамкентского таможенного поста пресекли контрабанду крупной партии бытовой техники. В ходе проверки фуры, следовавшей транзитом из Гонконга в Белоруссию, инспекторы обнаружили около тонны груза, не указанного в документах. Об этом сообщает пресс-служба Северо-кавказского таможенного управления.

Во время контроля в пункте пропуска Яраг-Казмаляр инспекторы обнаружили, что количество беспроводных пылесосов не совпадало с заявленным, а на некоторых поддонах были спрятаны игровые приставки, прикрытые коробками с бытовой техникой.

«Всего таможенники обнаружили 168 игровых приставок и 20 беспроводных пылесосов, не указанных в декларации»,— отметили в ведомстве.

В отношении перевозчика возбуждено дело по ч. 3 ст.16.1 КоАП РФ «Сообщение недостоверных сведений при помещении под таможенную процедуру транзита». Ему грозит конфискация товара и штраф.

Наталья Белоштейн