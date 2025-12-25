Удальцов пообещал объявить голодовку в случае реального срока

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что объявит «смертельную голодовку», если ему назначать реальный срок по делу об оправдании терроризма. Это произошло после окончания прений во 2-м Западном окружном военном суде, когда судья удалился в совещательную комнату для постановление приговора. Его оглашение ожидается через несколько часов.

Причиной для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале Удальцова, на сайте «Левого фронта» и в издании «Свободная пресса» в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которых тогда обвиняли в создании и участии в террористическом сообществе.

В прениях прокурор Екатерина Фролова просила назначить Сергей Удальцову семь лет колонии строго режима (максимальный срок по вменяемой статье) и запретить ему на пять лет администрировать паблики социальных сетях.

Удальцов вину не признает. Уголовное дело отношение в отношении себя он назвал расправой. Он заявлял, что не оправдывал терроризм, а высказывался в поддержку подсудимых, так как, по его мнению, обвинение в отношении них носит абсурдный характер. Публикациями он хотел добиться поддержки фигурантов. Позднее они были осуждены на сроки от 16 до 22 лет.

Адвокат фигуранта Дмитрий Аграновский сообщил «Ъ», что несколько лингвистических экспертиз не усмотрели в публикациях его подзащитного признаков преступления. Также на момент публикации ее герои не были внесены в перечень террористов.

Ефим Брянцев