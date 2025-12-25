Поставки вернулись обходным путем

Крупнейшая частная нефтяная компания Индии вернулась к закупкам российского сырья. Как пишет Bloomberg, Reliance Industries возобновила поставки нефти на свой завод в штате Гуджарат. Ежедневный объем — 660 тыс. баррелей. Однако вместо прямой схемы корпорация использует поставщиков, которые не находятся в санкционном списке США. Для этого Reliance заключила контракт с «Русэкспортом» на использование танкеров меньшего размера. Эти закупки обеспечивают внутренний рынок сырьем, объясняют источники агентства, и должны частично смягчить резкий спад поставок российской нефти в страну. По подсчетам Bloomberg, в этом месяце они могут оказаться в два раза меньше.

Фото: Reliance Industries / Handout / Reuters

Насколько безопасна и приемлема такая цепочка? Ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объясняет, что за дополнительные издержки придется платить российским компаниям: «Индия не прекращала закупки российской нефти: компании притормозили работу по старым схемам и выстраивали новые. Индия изначально заявляла, что не будет нарушать санкции США против российских компаний, но ничего не говорилось о том, что они не будут покупать российскую нефть. Мы видим сейчас просто удлинение цепочки схемы продаж, когда российские подсанкционные компании напрямую с индийскими не соприкасаются. Те же самые объемы идут тем же покупателям через трейдеров.

Российская нефть — это лучшее предложение на рынке, и Индии было выгодно немного притормозить закупки, сделать вид, что она очень боится: так она выторговывала себе дополнительную скидку и через посредников наша нефть по-прежнему идет в Индию. Для российских компаний издержек становится больше. Если стандартная, скажем так, разница цен между Urals и Brent весь 2024 год и большую часть 2025-го была примерно $12-13 на каждый баррель, то сейчас, пока рынок перестраивался, она опять превысила $20 за баррель. Я думаю, что обратно к условным $12 она не вернется, но снизится и будет порядка $14-15 на каждый баррель, пока есть более длинные схемы с посредниками. Конечно, сокращение стоимости российского Urals за 11 месяцев 2025 года повлияло на то, нефтегазовые доходы уменьшились примерно на 22% по сравнению с прошлым годом, но тогда и в общем цена любой нефти была выше».

В начале декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что к 2026 году поставки российской нефти в Индию могут упасть до четырехлетнего минимума. По данным агентства, в январе экспорт Urals не превысит 600 тыс. баррелей в сутки. С помощью такой схемы Россия могла бы частично восстановить этот объем, говорит глава аналитического отдела компании «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров: «Сама по себе механика не нова. Для России это возможность сохранять объемы экспорта нефти на тех уровнях, которые позволяют более или менее комфортно наполнять бюджеты компаний и федеральный бюджет. При этом мы видим, что постоянное введение санкций в отношении отдельных компаний, судов либо операторов приводит к тому, что периодически в лидеры закупок выходят компании то из Китая, то из Индии.

В данном случае речь идет о том, что получено разрешение со стороны американского управления по контролю за иностранными активами OFAC на продолжение операций. Подобная механика продления временных разрешений касается разных рынков, российских предприятий, которые сейчас действуют за рубежом. Это всегда делается с учетом интересов тех стран, на территории которых находятся эти предприятия. Дополнительная страховка здесь состоит в том, что нефть, которая будет приходить на НПЗ Reliance, будет в дальнейшем, как они заявляют, идти на снабжение внутреннего рынка. Для общего сальдо, для баланса это сильно ничего не меняет».

В августе Дональд Трамп усилил публичную критику индийский властей. По словам американского президента, Нью-Дели продолжает спонсировать Россию в конфликте на Украине тем, что закупает у Москвы сырье. Тогда же Вашингтон объявил о введении дополнительных пошлин на некоторые индийские товары, и общие американские тарифы достигли 50%. Несмотря на это, власти Индии неоднократно заявляли, что не откажутся от российской нефти. Вице-премьер Александр Новак заявил, что добыча сырья в России по итогам года останется на уровне 2024-го и превысит 500 млн тонн. А в следующем году показатель может вырасти на 2%.

Анна Кулецкая