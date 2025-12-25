Шатдаун кладут под елку

Американские сенаторы разъехались на рождественские каникулы, не сумев договориться даже о процедуре голосования по бюджетному вопросу. Это угрожает очередным шатдауном, который может наступить 31 января будущего года. Срыв переговоров спровоцировало намерение администрации Трампа ликвидировать Национальный центр атмосферных исследований, но этим список разногласий не ограничивается. Начало 2026 года сулит продолжение осеннего бюджетного кризиса, только с еще более напряженной фабулой. С подробностями из Вашингтона — корреспондент “Ъ” Екатерина Мур.

Последнее в этом году заседание Сената состоялось 23 декабря, когда верхняя палата провела краткую сессию. Сенаторы отправились на рождественские каникулы до 5 января 2026 года, так и не достигнув соглашения даже о процедуре голосования по бюджетному вопросу. Это означает возможную задержку рассмотрения законопроекта — как минимум до конца первой недели января. Таким образом, у законодателей остается три недели до окончания действия временной бюджетной резолюции, после чего работа правительства может вновь остановиться.

При этом закон «Об оборонной политике» законодатели через Сенат провести успели. То есть предельные суммы военных расходов на 2026 финансовый год утверждены. Таким образом, Пентагон формально хоть и попадает под потенциальный шатдаун, но в более щадящем режиме, чем большинство гражданских министерств.

Жизнь, безопасность, боеготовность и обязательные программы максимально защищены, а вот все «некритичное» и новые инициативы могут застопориться до принятия новой временной резолюции или полноценного бюджета.

Перед уходом на каникулы лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тюн сообщил журналистам, что Конгресс может вернуться к идее временного бюджета уже в январе. Консерваторы видят в этом компромисс, который позволил бы избежать нового шатдауна. Однако независимо от того, идет речь о временной резолюции или о полноценном бюджете, ни одна из сторон не готова проявлять гибкость. Вопрос стоит острее, чем в октябре. Договориться будет еще сложнее.

Предыдущий шатдаун американского правительства начался 1 октября и стал самым продолжительным в истории США — он длился 43 дня. Причиной конфликта стало противостояние республиканцев с демократами, требовавшими продления госсубсидий на медицинские страховки. Несмотря на большинство у республиканцев в Сенате (53 места), демократы воспользовались тактикой филибастера. Для прохождения этапа процедурного голосования документ должен был получить 60 голосов, и демократы блокировали продвижение законопроекта о временном финансировании. Лишь после того, как несколько умеренных демократов согласились поддержать процедуру, руководству Сената удалось протолкнуть соглашение о возобновлении работы значительной части федеральных ведомств до 30 января 2026 года.

После этого обе стороны начали искать компромиссный вариант бюджета, однако сделки достичь так и не удалось. Демократы в Сенате отказались от возможного соглашения по финансированию значительной части федерального правительства — включая министерства обороны, труда, образования, здравоохранения и социальных служб, на которые в совокупности приходится около двух третей бюджета. Это произошло накануне рождественских каникул Конгресса. Если бюджетное предложение из пяти законопроектов не будет принято в начале января, возвращение сенаторов к работе почти наверняка обернется новым партийным противостоянием и, возможно, еще более длительным шатдауном.

По данным издания The Hill, достичь соглашения в этот раз будет еще сложнее. Если раньше главным камнем преткновения для демократов оставались субсидии на медстраховки, то теперь разногласия усилились за счет новых факторов. В частности, недовольство вызвало намерение администрации Дональда Трампа ликвидировать Национальный центр атмосферных исследований в Боулдере (штат Колорадо) — один из ведущих научных институтов страны в области климатологии и атмосферных исследований. Это решение возмутило демократов и стало препятствием для продвижения бюджетного предложения до Рождества.

Сенатор-республиканец Джон Ховен заявил изданию The Hill, что демократы хотят сохранить свое влияние за счет угрозы шатдауна, поскольку «им нужны рычаги давления на конец января». По его словам, в Демократической партии не были готовы продвигать законопроект о бюджете, даже если бы вопрос о финансировании центра в Колорадо не стоял на повестке.

В то же время сенатор-демократ, разговаривая с The Hill на условиях анонимности, обвинил в срыве переговоров администрацию Трампа. Он полагает, что президент и его команда фактически провоцируют Демпартию на новый шатдаун.

По словам сенатора, заявление директора Бюджетного управления Белого дома Расселла Воута в соцсетях о намерении закрыть центр в Боулдере стало «серьезным оскорблением» для демократов: «Если вы хотите добиться результата, не стоит бросать шашку динамита в переговорный процесс. Президентские люди именно это и сделали».

Многие демократы на Капитолийском холме считают осенний шатдаун политическим успехом: он привлек внимание к вопросу стоимости здравоохранения, а избиратели в основном возложили ответственность на республиканцев. В результате рейтинг Дональда Трампа снизился, а демократы укрепили позиции перед выборами в Конгресс ноября 2026 года, повысив шансы на возвращение большинства в Палате представителей.

Еще одной резонансной инициативой Белого дома стало решение переименовать вашингтонский Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Мемориальный центр исполнительских искусств Дональда Трампа и Джона Кеннеди. Этот шаг, предпринятый без согласования с Конгрессом, также возмутил демократов. По словам опрошенных The Hill демократов, остается и ряд других вопросов, которые должны быть решены до утверждения финансирования правительства на длительный срок. Среди них — гарантии, что Трамп не втянет США в войну с Венесуэлой, а также обязательство администрации обнародовать рассекреченные материалы, связанные с делом Джеффри Эпштейна. Кроме того, демократы продолжают настаивать на продлении повышенных субсидий на страховые премии в рамках программы Affordable Care Act. Эти меры истекают в конце года, что приведет к резкому росту расходов на медстраховку для более чем 20 млн американцев.

Все это говорит о том, что уже в начале 2026 года в Сенате США ожидается жаркое противостояние, грозящее новыми задержками выплат госслужащим и ростом недовольства электората администрацией Трампа.

Екатерина Мур