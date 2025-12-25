Премьер Удмуртии после аварии в Балезино: температура в домах — в нормативе

Температура в домах в поселке Балезино после восстановления подачи теплоснабжения соответствует нормативу, сообщил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) глава района Юрий Новойдарский, пишет председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

«Сейчас коммунальные службы монтируют поврежденный компенсатор. На это необходимо два дня. Его запустят, когда температура воздуха будет не ниже минус 10°С»,— написал он.

К обеду отопление и подача горячего водоснабжения (ГВС) в поселке были восстановлены. «Временно сети проложены по проезжей части. Дорога по улице Железнодорожной перекрыта. Организован объезд»,— добавил господин Ефимов. Он поручил муниципалитету и минстрою республики организовать дежурство в Балезино для мониторинга обстановки.

Премьер поблагодарил местных жителей за терпение, оперативные службы — за слаженную работу. «18 специалистов из Балезино, Глазова и Ижевска с самого утра в минус 33°С восстанавливали сети в поселке»,— рассказал господин Ефимов.

Напомним, утром 25 декабря грузовик въехал в компенсатор теплосети. Более 1,1 тыс. жителей остались без отопления. Авария затронула восемь многоквартирных домов, школу №2, детдом и дом культуры «Дружба». Пункты временного размещения организовали в школах №3 и №5. Коммунальщики сразу приступили к устранению последствий аварии. После заседания КЧС днем был введен режим повышенной готовности.