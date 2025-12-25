Путин назвал командную работу преимуществом человека перед ИИ

Человек сможет составить конкуренцию искусственному интеллекту (ИИ) из-за своего умения работать в команде. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Не случайно, что в новом сезоне конкурса "Лидеры России" заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды, скажем так, команды единомышленников»,— уточнил президент на заседании Госсовета.

В новом сезоне участников состязания будут оценивать именно с точки зрения командной работы, добавил Владимир Путин.

«Лидеры России» — это конкурс среди управленцев. Проводится под эгидой организации «Россия — страна возможностей». Основная цель состязания состоит в поиске талантливых людей в области управления, лучшие из которых смогут претендовать на должности в российских министерствах, в том числе в администрации президента. В пяти сезонах конкурса участвовали более 1 млн человек.