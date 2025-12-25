Роспотребнадзор: только половина ВИЧ-инфицированных перестают быть носителями после терапии

Число россиян с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией снижается – об этом заявил заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, лишь 40-50% инфицированных перестают быть носителями инфекции, так как не все пациенты проходят терапию правильно.

Выступая на заседании научного совета РАН, господин Покровский представил данные: сейчас в России 1,25 млн человек живет с ВИЧ. Из них на диспансерном учете состоят только 900 тыс. человек, а лечение получают 800 тыс. «Реальные оценки говорят о том, что еще примерно у 250-300 тыс. не диагностирована ВИЧ-инфекция»,— указал он (цитата по ТАСС).

Господин Покровский добавил, что из-за несоблюдения рекомендаций пациентами лечение оказывает «слабое влияние на ход эпидемии». Кроме того, создание вакцины от ВИЧ затрудняется изменчивостью вируса.

По данным исследовательского проекта «Если быть точным» на конец 2023 года, более половины всех новых случаев ВИЧ приходилось на регионы Урала и Сибири. Самая сложная ситуация — в Кемеровской области, Чукотском АО, Красноярском крае, Иркутской, Томской и Новосибирской областях, в Алтайском и Пермском крае, а также в Самарской области.

Полина Мотызлевская