Бельский назвал казусом сход «Славянки» с рельсов в первый день работы трамвая

Спикер Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге назвал казусом сход нового трамвая «Славянка» с рельсов в первый день работы.

«Бывает казус, зато сколько внимания привлекли к нашему трамваю», — сказал господин Бельский.

Комментируя ситуацию, спикер ЗакСа обратил внимание на экспериментальный запуск беспилотных трамваев в Москве, с которым тоже было не все гладко. Он подчеркнул, что за беспилотными трамваями недалекое будущее, в том числе и в Петербурге.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что трамвай «Славянка» сошел с рельсов вечером 24 декабря, почти сразу после запуска новой линии, соединяющей Купчино и Шушары.

Андрей Маркелов