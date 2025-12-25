Мэр Якутска вылил шесть бутылок алкоголя, подаренных ему на праздники

Мэр Якутска Евгений Григорьев вылил в раковину шесть бутылок алкоголя, которые ему подарили на «значимые события», включая коньяк Hennessy V.S. Передарить спиртное, по словам госслужащего, ему «не позволила совесть».

Видео с уничтожением алкоголя градоначальник опубликовал в Telegram-канале. По словам господина Григорьева, спиртное ему дарили «в знак уважения и дружбы» на «значимые события». Мэр выразил удивление, что подобные презенты ему преподносят, несмотря на его публичную позицию борца со спаиванием населения.

«Друзья, пожалуйста, не обижайтесь, — обратился Евгений Григорьев к тем, кто дарил ему алкоголь. — Я очень ценю ваше внимание». Вместо спиртного глава Якутска призвал дарить книгу, абонементы в спортзал или театр.

Одна из опорожненных в раковину бутылок, судя по ее дизайну, может быть коньяком Hennessy V.S. Согласно данным специализированных магазинов, 0,7 л данной продукции в подарочной коробке составляет от 4,5 до 6 тыс. руб. По действующему законодательству чиновники обязаны в течение трех дней отчитываться о любых подарках дороже 3 тыс. руб., полученных при исполнении служебных обязанностей.

Евгений Григорьев возглавляет Якутск с апреля 2021 года, сменив на этом посту ныне депутата Государственной думы Сардану Авксентьеву («Новые люди»).

Степан Мельчаков