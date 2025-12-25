Министр обороны Чехии лишился права голоса

С момента приведения к присяге нового правительства Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем не прошло и месяца, а в его кабинете уже появились первые трещины. Разногласия возникли по вопросу дальнейшей поддержки Украины: если премьер намерен свернуть программу поставок Киеву боеприпасов и отказаться от дополнительных мер помощи стране, то министр обороны Яромир Зуна отстаивает противоположную точку зрения. В итоге господину Зуне пришлось не только отменить визит на Украину, но и фактически замолчать. Право голоса по этой болезненной теме осталось лишь у премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Министерства обороны Чехии Яромир Зуна (справа)

Фото: Министерство обороны Чехии Глава Министерства обороны Чехии Яромир Зуна (справа)

Фото: Министерство обороны Чехии

О том, что приход к власти правительства во главе с миллиардером Андреем Бабишем существенно скорректирует курс Чехии, прежде всего на украинском направлении, стало ясно еще после октябрьских выборов. Предприниматель, ранее уже занимавший пост премьера, обозначал своим приоритетом уход от, как он считает, чрезмерной поддержки Украины. Он настаивал на сохранении участия Чехии в общеевропейской линии помощи Киеву, но без расходования средств чешских налогоплательщиков. По его словам, вся поддержка должна предоставляться исключительно в рамках бюджета ЕС.

Неудивительно, что одним из первых решений нового кабинета стало рассмотрение вопроса о прекращении программы поставок Украине боеприпасов.

По этой схеме с 2022 года Киев получил более 3,5 млн артиллерийских снарядов. Заседание Совета национальной безопасности по этой теме назначено на 7 января, и, по данным Reuters, предварительного соглашения пока не достигнуто. Дело в том, что финансирование проекта в основном ложилось на такие страны, как Германия, Нидерланды и Дания, тогда как чешский ВПК фактически выполнял заказы и обеспечивал логистику. Контракт на 2026 год предусматривает поставку 760 тыс. снарядов и должен закрыть значительную часть украинских потребностей. Тем не менее Андрей Бабиш настаивает на непрозрачности схемы, возможной коррупционной составляющей, а также на финансовом бремени для чешских граждан.

С такой позицией не согласны президент страны Петр Павел и, как выяснилось, новый министр обороны Яромир Зуна.

На своей первой пресс-конференции 19 декабря он назвал поддержку Украины «само собой разумеющейся» и заверил журналистов в продолжении инициативы. Кроме того, он вновь огласил тезис об агрессии России и праве Украины на самооборону, а также сообщил о планируемом визите в Киев.

Однако его заявления не нашли поддержки в правительстве и вызвали резкое недовольство в собственной партии. «Свобода и прямая демократия» (SPD), входящая в коалицию с партией Бабиша ANO и «Автомобилистами для себя» в статусе младшего партнера, придерживается еще более жесткого курса, чем сам премьер. В SPD не только выступают за прекращение инициативы по боеприпасам, но и призывают расторгнуть крупнейший в истории Чехии оборонный контракт на поставку 24 американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

После заявлений министра на несколько дней повисла тишина, которую 22 декабря прервал председатель партии и лидер фракции SPD Томио Окамура.

Томио Окамура объявил, что Яромир Зуна больше не будет публично высказываться об Украине, а этим направлением будет заниматься исключительно премьер-министр.

В ведении главы Минобороны формально остаются вопросы внутренней работы ведомства и оборонных контрактов.

Этот шаг сразу стал объектом критики со стороны оппозиции. Вице-президент Гражданско-демократической партии Мартин Купка прямо заявил, что SPD «затыкает рот собственному министру обороны» с целью «помешать ему заявить, что Россия — агрессор».

И, похоже, в этих словах есть доля правды. Уже 24 декабря стало известно об отмене визита Яромира Зуны на Украину. Такая ситуация — нонсенс не только для Чехии, но и для любой другой страны. Министры обороны традиционно взаимодействуют со своими визави за рубежом и помогают главам правительств реализовывать внешнеполитический курс в своей сфере ответственности.

Однако господин Зуна оказался отстранен от этого процесса, не успев к нему приступить. Его пост — один из ключевых в кабинете, и сохранение на нем политика с «закрытым ртом» вряд ли пойдет на пользу как внутреннему, так и внешнему имиджу правительства Андрея Бабиша. Приведет ли этот скандал к смене министра или же вернет его в рамки партийной дисциплины и коалиционной логики, станет ясно в ближайшие месяцы.

Вероника Вишнякова