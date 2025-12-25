Смольный запретил петербуржцам распивать спиртное на Дворцовой в новогоднюю ночь

Начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин в ходе пресс-конференции ТАСС от 25 декабря заявил, что пройти на Дворцовую площадь со спиртным в новогоднюю ночь не получится. Он попросил отметить событие после гуляний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Господин Равин также рассказал о безопасности мероприятия. Он заверил всех собравшихся, что город надежно защищен от беспилотников.

В свою очередь заместитель начальника УОООП и ВОИВ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Алексей Агарков добавил, что в ночь на 1 января на Дворцовой будут работать 18 контрольно-пропускных пунктов, планируется выставить 120 рамок металлодетекторов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Смольный, вероятно, ограничит скорость мобильного интернета в центре Петербурга в связи с мерами безопасности.

Андрей Маркелов