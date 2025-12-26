Дайджест событий

В обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые открытия, яркие сотрудничества, лимитированные коллекции и рождественские угощения.

Новый проект Lime Cafe

Лайфстайл-пространство крупного российского ритейлера Lime открылось рядом с флагманским магазином на втором этаже торгового центра в ГУМе. В проекте нового кафе, разработанного архитектурной студией Movs Studio, сохранены исторические элементы здания и дополнены современными интерьерными решениями — акцент сделан на сочетания текстур натурального дерева, бумаги и металла. В меню нового кафе — авторские десерты и напитки, муссовые пирожные с логотипом, японские рулеты, лимонады, кофейные напитки — все они разработаны вместе с управляющим партнером кафе ресторанным холдингом gt. Меню будет обновляться каждый сезон, повторяя главные цвета коллекций бренда.

«Бронницкий ювелир» с блеском

Российская марка украшений «Бронницкий ювелир» выпустила новогоднюю коллекцию Sparkle с бриллиантами, выращенными в лабораторных условиях. В коллекцию вошли выполненные из белого золота колье, серьги, пусеты, кольца и подвески.

Coba объединился с Asia Beauty spa

Ресторан японской кухни Coba запускает коллаборацию с сетью салонов Asia Beauty Spa. С 17 декабря по 7 января в рамках проекта можно будет протестировать сет из трех блюд от бренд-шефа Эдуарда Кима — опаленный ролл с лососем и угрем, ролл с тунцом и крабом, тостадо с угрем и лососем. При заказе сета гости получают подарок от Asia Beauty Spa — сертификаты и бонусы на спа-процедуры.

Огненная Лошадь Radical Chic

Российская марка Radical Chic выпустила лимитированную серию новогодних платков — интерпретацию зодиакального восточного календаря, выполненную в шелке. В коллекцию входят три платка: «Карусель», «Восточный календарь» и «Огонь» — все с изображением символа наступающего 2026 года, Огненной Лошади, как олицетворения энергии, лидерства и творческого импульса. Узоры лошадей на платках-каре отсылают к эстетике русских народных промыслов.

Рождество в «Шануар»

В гранд-кафе «Шануар» на Тверском бульваре в Москве запланированы новогодние праздники. 7 января ресторан приглашает отметить Рождество за специальным сет-ужином из семи курсов. Шеф-повар Эдуард Архипов предлагает гостям познакомиться с классической русской кухней в авторском прочтении. Так, в меню войдут блины с икрой, салат «Мимоза» с треской, томленный в квасе говяжий язык, грибной консоме с пирогом, стерлядь с соусом велюте, рождественская утка с мочеными яблоками и жемчужной кашей, а также пряник козуля — традиционное северорусское поморское лакомство.

Ирина Кириенко