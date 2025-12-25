Лариса Долина предложила снять требование об оплате ЖКХ на временное проживание в квартире

Артистка Лариса Долина готова снять свое требование к Полине Лурье об оплате ЖКХ по квартире в Хамовниках, если покупательница жилья предоставит ей возможность некоторое время там пожить. Этот факт корреспонденту «Ъ» подтвердила адвокат госпожи Лурье Светлана Свириденко перед началом процесса о выселении госпожи Долиной из проданного ею жилья.

На вопрос «Ъ», какой срок проживания устроил бы народную артистку, адвокат не ответила. «Все услышите на судебном заседании,— сказала она.— Но мы не считаем это требованием, поскольку оно должно быть оформлено юридически, а этого не сделано».

Как ранее сообщал SHOT, Лариса Долина требует около 1 млн руб. от Полины Лурье в качестве оплаты ЖКХ по квартире в Хамовниках за то время, что прошло с момента ее продажи, хотя в этот период покупательница там не проживала.

Мария Локотецкая