Силы ПВО за шесть часов сбили 44 беспилотника над регионами РФ

В период с 9:00 мск до 15:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 44 беспилотника самолетного типа над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

За указанный период 37 БПЛА перехватили и уничтожили над Брянской областью, пять беспилотников — над Ростовской областью, два — над Белгородской областью.

В ночь на 25 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 141 БПЛА самолетного типа. Из них 62 беспилотника сбили над Брянской областью, 12 и 11 — над Тульской и Калужской областями, десять — над территорией Москвы и Московской области. Еще восемь БПЛА уничтожили над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем, по шесть — над Крымом и Ростовской областью, по пять — над Белгородской и Воронежской областями, а также Азовским морем, четыре — над Курской областью, один — над Волгоградской областью.