Участник СВО приступил к стажировке в мэрии Екатеринбурга

Финалист региональной программы «Управленческие кадры Урала», участник Специальной военной операции (СВО) Юрий Зиятов начал стажировку в Администрации Екатеринбурга. Куратором стажера стал Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В рамках стажировки Юрий Зиятов встретился с заместителем Главы города Константином Шевченко, который ознакомил его с работой социальной сферы уральской столицы и перспективами ее развития. «Социальная сфера – сердце Екатеринбурга. Мне кажется, Юрия Зиятова заинтересует именно эта сфера. Он понимает, как создаются мероприятия. Я думаю, что это будущий руководитель сферы физической культуры и спорта»,— сказал Константин Шевченко.

Юрий Зиятов проходил военную службу по контракту с 2020 года, а в 2022 году был направлен в зону СВО, где выполнял задачи по обеспечению боеприпасами передовых подразделений. После завершения службы он работал тренером, а затем заместителем директора Детско-юношеской спортивной школы «Кристалл».

«Управленческие кадры Урала» 17 января запустил тогда еще губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Заявки на обучение от участников и ветеранов СВО принимались с 21 февраля по 21 марта. Программа предусматривает обучение военных технологиям управления для последующего трудоустройства в органах власти и организациях региона. Проект является аналогом программы «Время героев», участие в первом потоке которой приняли 83 участника СВО, включая Артема Жогу и Александра Загайнова.

Подробнее о программе «Управленческие кадры Урала» — в материале «Ъ-Урал» «Военных проверят на совместимость с властью».

Полина Бабинцева