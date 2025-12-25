Путин: ИИ постепенно заменит сотрудников креативной и интеллектуальной областей

Искусственный интеллект (ИИ) будет постепенно заменять работников начальных ступеней, заявил президент России Владимир Путин. Речь идет в том числе про креативный и интеллектуальный труд, уточнил глава государства.

По словам президента, спрос на специалистов высшего уровня, напротив, значительно вырастет. Владимир Путин заверил, что взамен одних рабочих мест будут сразу появляться другие. «Такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность»,— пояснил господин Путин на заседании Госсовета.

Глава государства поручил создать условия, при которых сотрудникам будет доступна переквалификация в случае быстрого развития нейросетей. «В этой ситуации важно обеспечить людям понятный для них профессиональный переход»,— заключил Владимир Путин.