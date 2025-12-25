Правительство внесло в Госдуму проект о создании игорной зоны на Алтае

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай. Соответствующая информация размещена в базе данных нижней палаты парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Документ подготовлен в соответствии с поручением президента РФ и предусматривает внесение изменений в законодательство, необходимых для запуска игорной зоны в регионе.

В настоящее время в России действуют пять игорных зон — в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также Калининградской области.

«Республика Алтай обладает таким же туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность в субъекте и будет способствовать ее дальнейшему развитию», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.