После атаки на предприятие в Новошахтинске перекрыли федеральную трассу

На федеральной дороге А-270 в Ростовской области перекрыли движение. Госавтоинспекция региона рекомендует объезжать через город Гуково. Сегодня подверглось атаке предприятие в Новошахтинске.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, на предприятии произошли взрывы «в результате воздушной атаки». При тушении пожара на объекте пострадал сотрудник МЧС. Его доставили в больницу. О пострадавших среди сотрудников предприятия не сообщалось.

По данным Минобороны, сегодня ночью над Ростовской областью сбили шесть беспилотников, еще пять — утром. Дроны были уничтожены в шести районах региона, сообщал губернатор.