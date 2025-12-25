«Фонтанка»: ФСБ пришла к главе Кронштадта из-за «распределения средств в связи с СВО»

Сотрудники ФСБ пришли в администрацию Кронштадта, сообщает «Фонтанка». По информации издания, следственные действия проводят в кабинете главы города Андрея Кононова. Источники утверждают, что ФСБ «интересуют контракты одной из компаний, которая в последние два года получила сразу несколько крупных подрядов на благоустройство» города и в разы «нарастила портфель госзаказа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кононов на праздновании Дня Государственного флага России в Волчанске Харьковской области (август 2022 года)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости Андрей Кононов на праздновании Дня Государственного флага России в Волчанске Харьковской области (август 2022 года)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Андрей Кононов возглавил Кронштадт в середине 2022 года в качестве временно исполняющего обязанности, заступил на пост в начале 2023 года.

«Фонтанка» утверждает, что сегодняшний визит сотрудников ФСБ к чиновнику — «это тот же сюжет, по которому ранее был задержан заместитель военного прокурора Ильшат Купкенов». По словам источник, «речь идет о распределении средств в связи с СВО». О задержании и аресте сотрудника по делу о взятке стало известно 22 декабря. Также издание пишет, что накануне СКР проводил следственные действия в Петродворцовой районной администрации. В итоге был задержан замглавы райадминистрации Максим Петров.