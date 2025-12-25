В шорт-лист кинопремии «Золотой орел» вошли два фильма с Юрой Борисовым

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов на кинопремию «Золотой орел». В категорию «Лучший игровой фильм» вошли киноленты «Пророк. История Александра Пушкина» (реж. Феликс Умаров) и «Кончится лето» (реж. Максим Арбугаев) с актером Юрой Борисовым, номинированным на кинопремию «Оскар» в январе 2025 года.

В категории «Лучший игровой фильм» на премию также номинированы кинокартины «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, «Батя 2. Дед» Ильи Учителя и «Кракен» Николая Лебедева. В категорию «Лучший неигровой фильм» вошли проекты «Киноязык эпохи: Борис Барнет» Андрея Истратова, «Путь» Светланы Музыченко и «Филонов» Никиты Снегова. Киноленты «Кровикс» Мариам-Биби Халиловой, «Немой» Арсена Аристакесяна и «Самый лучший новый год» Екатерины Мавроматис вошли в категорию «Лучший короткометражный фильм».

На «Лучшую женскую роль в кино» номинированы Юлия Пересильд за роль в мелодраме «Мужу привет», Елена Лядова — за байопик «Первый на Олимпе» и Алена Долголенко — за музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина». Номинантами на «Лучшую мужскую роль в кино» стали Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков за роль в военной драме «Август», Евгений Цыганов — за комедию «Батя 2. Дед» и Юра Борисов — за «Пророк. История Александра Пушкина».