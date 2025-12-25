В Москве пропал экс-депутат Госдумы Николай Герасименко

В Москве пропал бывший депутат Государственной думы Николай Герасименко. Государственному деятелю 75 лет, его не могут найти с тех пор, как он вышел на прогулку с собакой, сообщили в поисково-спасательном движении «ЛизаАлерт».

Поисковики разместили приметы пропавшего политика: рост 185 см, худощавое телосложение, бритая голова. В день исчезновения он был одет в черные куртку, брюки, шапку и кроссовки. При нем была собака породы акита-ину черно-белого окраса.

«Возможна потеря памяти»,— указали активисты движения в ориентировке на депутата.

Согласно последним сообщениям на форуме «ЛизаАлерт», волонтеры сформировали отряд для поисков политика. Поиски ведутся в Юго-Западном административном округе столицы.

Господин Герасименко избирался в шесть созывов Государственной думы. Он пробыл депутатом с 1995 по 2021 год. По профессии мужчина — хирург, доктор медицинских наук. Он возглавлял думский комитет по охране здоровья и спорту, член партии «Единая Россия». В 2019 году стал первым в истории Думы единороссом, которого лишили неприкосновенности. Поводом для этого стало административное правонарушение — Николай Герасименко оказался тогда участником ДТП.

Степан Мельчаков