На Ставрополье в 2025 году число занятых в МСП выросло на 16%

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин сообщил, что число занятых в малом и среднем бизнесе превысило 500 тыс. человек. Это на 16% больше, чем в 2024 году, когда показатель составлял 430 тыс. человек без учета самозанятых. Данные озвучил на пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» в Пятигорске.

В крае действуют более 340 тыс. субъектов предпринимательства. Малый и средний бизнес насчитывает 105 тыс. компаний, самозанятые — 230 тыс. человек. Регион ввел 60 мер поддержки: выдают микрозаймы и поручительства при нехватке залога, предоставляют консультации, продвигают бизнес на выставках в России и за рубежом.

Губернатор Владимир Владимиров ранее отметил динамику роста. За девять месяцев 2025 года число МСП достигло 330 тыс., прибавка составила 21% или 58 тыс. новых предприятий. К июлю показатель поднялся до 312,9 тыс. (+23%), вернувшись к допандемийному уровню. По итогам первого квартала рост занятых в МСП составил 16%, добавилось 1,2 тыс. компаний.

Весной власти зафиксировали 430 тыс. занятых в МСП. Первый замминистра Евгений Полькин связал успех с нацпроектами «Малое и среднее предпринимательство» и «Эффективная и конкурентная экономика». Ставрополье входит в топ-15 регионов по деловой активности. Меры помощи включают субсидии на оборудование, аренду и электросети до 80% затрат.

Антон Доронин подчеркнул вклад поддержки в раскрытие потенциала бизнеса. Предприниматели получают гранты до 500 тыс. рублей для молодежи до 25 лет и социальных предприятий. Рост занятых в малом и среднем предпринимательстве подтверждает устойчивость экономики края перед 2026 годом.

Станислав Маслаков