В Удмуртии жилье на первичном рынке подорожало на 16% за год

В Удмуртии стоимость жилья на первичном рынке выросли на 16,6% с начала года, что делает республику лидером по увеличению цен в стране. Как следует из данных аналитиков «Домклик» и «СберИндекс», этот тренд наблюдается уже 16 месяцев подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоимость «квадрата» в регионе ежемесячно увеличивается в среднем на 1—1,2%. Несмотря на значительное увеличение цен, стоимость 1 кв. м жилья в Удмуртии остается одной из самых низких среди крупных регионов России — 124,8 руб. за «квадрат». Республика уступила только Пензенской области, где стоимость 1 кв. м составила 103,6 руб.

Напомним, интерес к квартирам в новостройках Ижевска увеличился на 18% по сравнению с октябрем 2024 года. Особенно заметен рост спроса на однокомнатные квартиры (+29%) и студии (+93%).

Анастасия Лопатина