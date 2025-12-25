Адаптируйся или проиграешь

Для России климатические риски приобретают особую актуальность. Среднегодовая температура в стране за последние десять лет увеличилась на полградуса, в Арктике — на 0,7°C. Частота и площадь лесных пожаров выросли почти на 40%, а глубина сезонного протаивания вечной мерзлоты — на 17%. Эти процессы угрожают инфраструктуре, аграрному сектору, ЖКХ и энергетике. И меры по сокращению выбросов парниковых газов никак эти проблемы решить не помогут. Без эффективных адаптационных мер и системы их реализации России грозят миллиардные потери, предупреждает в колонке для “Ъ” Иван Жидких, ответственный секретарь комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию.

Ответственный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Иван Жидких

Ответственный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Иван Жидких

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Политика в области адаптации к изменениям климата формируется в России с 2019 года — написан целый ряд планов, методик оценки ущерба и тому подобного. Однако к концу 2025 года налаженного механизма адаптации и системы его финансирования все еще нет. При этом, по оценкам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, эффективная адаптация к изменениям климата несет прямую выгоду для экономики даже с учетом сопутствующего ущерба. Так, при повышении средней температуры на один градус выгоды могут превысить убытки более чем на триллион рублей в год. В первую очередь это будет обусловлено круглогодичной навигацией по Северному морскому пути, развитием инфраструктуры, расширением земледельческих угодий и так далее.

Ключ к этому — переход от методических и бюрократических планов к проектно-ориентированной системе.

Она позволит концентрироваться на решении приоритетных задач, отслеживать результаты и выстраивать прозрачный поток инвестиций. Определение ключевых адаптационных проектов — задача в первую очередь научная. Для ее реализации необходимо вовлечение профильных научных институтов, в том числе участвующих в Национальной системе климатического мониторинга. Первый этап формирования этой системы такой «список» проектов не дал.

Очевидно, ограниченные ресурсы не позволят реализовать весь «список» проектов — потребуется приоритизация по принципу «максимальный предотвращенный ущерб при минимальном бюджете». Для организации такой работы необходима централизованная управленческая структура. Например, по аналогии с США, Бразилией, Индонезией, ЮАР, Филиппинами может быть создан фонд климатической адаптации, который будет в том числе проводить конкурсный отбор инициатив, формировать список исполнителей и выступать заказчиком. Перспективной организационной формой фонда могла бы стать публично-правовая компания. Аналоги уже есть: ППК «Российский экологический оператор» в сфере обращения с отходами или обсуждаемая сейчас ППК «Росэнергопроект» в энергетике. Адаптация к изменениям климата представляется не менее масштабной задачей.

При этом ключевым вопросом будут источники финансирования. Возможны разные варианты — «окрашивание» и перенаправление экологических платежей, которые так интенсивно растут в последнее время; перенаправление части коммунальных платежей населения; отчисления от сделок с углеродными единицами.

Для более системного привлечения финансирования может быть сформирована отрасль адаптационных проектов по аналогии с климатическими, результатом которых станут «адаптационные единицы».

Выпуск или покупка таких единиц бизнесом могут быть увязаны с получением мер государственной поддержки или зачетом экологических платежей в рамках кросс-секторальных механизмов. Это также может синхронизироваться с проектом «Единицы природы» Агентства стратегических инициатив, в рамках которого создается система монетизации экосистемных услуг.

На недавно завершившейся международной климатической конференции ООН в Бразилии вопросы глобальной адаптации к климатическим изменениям впервые прозвучали громче традиционной повестки сокращения выбросов парниковых газов. Это отразилось и в итоговом документе конференции — «Глобальном Мутирао». Он предлагает увеличить финансирование мер по адаптации как минимум в три раза к 2035 году и настоятельно призывает развитые страны увеличить их вклад.

Даже самые убежденные апологеты борьбы с причинами изменения климата, как, например, Билл Гейтс, сегодня признают: глобальные усилия нужно сосредоточить не на сокращении выбросов парниковых газов, а на адаптации и устойчивом развитии в меняющихся условиях. Все очевиднее, что скорость адаптации к новым климатическим реалиям станет одним из аспектов глобальной конкурентоспособности страны и ее экономики.