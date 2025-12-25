В Пятигорске приставы помогли взыскать миллион рублей зарплатного долга

38 сотрудников предприятия в Пятигорске получили задолженность по зарплате после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По информации ведомства, в Пятигорский городской отдел поступили исполнительные документы о взыскании заработной платы в пользу работников организации на общую сумму 1 ,1 млн руб.

После возбуждения исполнительного производства сотрудники службы выехали по адресу расположения предприятия. Приставы разъяснили руководству компании последствия невыполнения судебного решения: вынесение постановления об исполнительском сборе, арест счетов и имущества, уголовную ответственность по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Не желая привлечения к уголовной ответственности, руководитель предприятия распорядился перечислить сотрудникам всю задолженность. На следующий день работники получили заработанные деньги на общую сумму 1,1 млн. руб.

Валентина Любашенко