Блицуют все

Очередной шахматный сезон завершают стартующие 26 декабря в Дохе чемпионаты мира по рапиду и блицу — один из главных в виде аттракционов, который почти всегда приносил России ценные призы, а год назад принес аж два золота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский шахматист Ян Непомнящий

Фото: Jeyhun Zeynalov / FIDE Российский шахматист Ян Непомнящий

Чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу — это такой вкусный десерт, который Международная шахматная федерация (FIDE) подает публике в конце каждого года. Престижные титулы на кону, жесткий, спрессованный формат, контроль времени, который по крайней мере современному поколению болельщиков, скучающих, когда партии продолжаются часами, нравится гораздо больше классического. Современным игрокам, кстати, тоже. Магнуса Карлсена, шахматного фронтмена, классика, в том числе розыгрыш главного среди чемпионских титулов уже давным-давно не интересует, а вот рапид и блиц — это с удовольствием, уже дюжина золотых медалей в коллекции.

Правда, на годичной давности чемпионатах, которые принимал Нью-Йорк, норвежец запомнился не столько игрой, сколько своими капризами и демаршами. С турнира по рапиду снялся, отказавшись менять джинсы на брюки. А в финале турнира по блицу удивил, предложив россиянину Яну Непомнящему не доигрывать решающий матч до победного конца, а поделить золото. В Катаре, правда, такого рода инциденты вряд ли произойдут. FIDE, помня о том, какую волну подняли злосчастные джинсы Карлсена, смягчила дресс-код, а в регламент соревнований по блицу внесены корректировки, из-за которых надолго растянуться противостояния в play-off не могут: при равенстве все решит «партия внезапной смерти». Остроты новшество, видимо, только добавит.

Для отечественных шахмат чемпионаты мира по рапиду и блицу всегда были очень удобной площадкой: медали собирали регулярно, в том числе ценнейшие.

В Нью-Йорке вообще собрали полдюжины. В женских первенствах вышло чуть поскромнее — две бронзы Екатерины Лагно, в мужских — просто шикарно. В блице Непомнящий на равных дрался за победу с Карлсеном и стал в итоге вместе с ним чемпионом. В рапиде вообще случился абсолютный российский триумф: золото у вчерашнего юниора Володара Мурзина, серебро — у ветерана Александра Грищука, бронза — у Непомнящего.

Ян Непомнящий с его богатым бэкграундом, высокими позициями в рейтингах FIDE (в блиц-классификации он четвертый, а рапиде — второй за Карлсеном), со свежим, декабрьским, выигрышем представительного Мемориала Вугара Гашимова, намекающим на недурной тонус,— это, естественно, основная российская надежда на успех и сейчас. Но надежда далеко не единственная. Андрей Есипенко недавно завоевал бронзу Кубка мира — за Даниилом Дубовым и Владиславом Артемьевым, двумя безумно интересными шахматистами, советуют внимательно следить все ведущие профильные медиаресурсы, у Володара Мурзина еще прибавилось опыта.

Другое дело, что уровень конкуренции в мужских чемпионатах таков, что прикидывать расклад, кажется, совершенно бессмысленно. Даже фаворитский шорт-лист составить не получается.

Шорт-лист — это несколько имен, а тут и дюжины маловато будет. И напротив каждой — какой-нибудь мощный аргумент. Ну про Магнуса Карлсена и так все понятно. Индийская бригада невероятно могучая. Формальный лидер — чемпион мира Гукеш Доммараджу — правда, в 2025 году смотрелся кисло, а в быстрые шахматы и блиц играет так себе, зато в них прекрасно играет, скажем, Арджун Эригайси. Узбек Жавохир Синдаров с блеском выиграл Кубок мира, но вообще-то соотечественник Нодирбек Абдусатторов ничуть не слабее.

Представляющий США Левон Аронян переживает вторую шахматную молодость. Голландец Аниш Гири всегда опасен. Француз Алиреза Фирузджа поехал в Доху из Мумбая. Там проходил командный турнир Global Chess League, и на нем Фирузджа играл не просто мощно, а нечеловечески мощно, в силу шахматного компьютера. И это лишь скромная часть списка игроков, чей катарский взлет никого особенно не удивит. Притом что часто на таких чемпионатах взлетают те, от кого прыжка не ждут, как не ждали его от Мурзина.

У женщин ситуация, между прочим, точно такая же. Тоже много охотниц за золотом, включая отряд россиянок, тоже ни на кого уверенно не поставишь. В этом и прелесть предновогоднего шахматного аттракциона.

Алексей Доспехов