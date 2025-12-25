«Калашников» отгрузил партию АК-15К в новой расцветке «Мультикам»

Оборонный концерн «Калашников» по контракту отгрузил партию новых укороченных АК-15К в расцветке «Мультикам» заказчику в полном объеме в срок. Как сообщает пресс-служба предприятия, новую расцветку для маскировки солдат и их оружия начали использовать в производстве в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Компания впервые представила укороченный АК-15К на международной выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах в феврале.

АК-15К был разработан под патрон размером 7,62х39 мм. Вместимость магазина — 30 патронов. Длина ствола составляет 290+-2 см, масса без магазина и других дополнительных комплектующих — 3,4 кг.

Напомним, 15 декабря «Калашников» представил электрический мотоцикл «Иж-Эндуро» с коляской. Он способен разгоняться до 120 км/ч с запасом хода до 100 км в зависимости от условий окружающей среды. Мотоцикл весит 220 кг. Также к нему можно дополнительно установить прицеп.

Владислав Галичанин