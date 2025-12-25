Путин назвал ИИ «более прорывной технологией», чем освоение космоса

Следующие 10–15 лет станут временем «колоссальной технологической трансформации» и развития искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета. По его мнению, внедрение ИИ является более прорывной технологией, чем освоение космоса.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин отметил, что реализация космической программы в свое время «сильно изменила мир». «Искусственный интеллект намного, просто намного более прорывная, всеохватывающая, как еще говорят, сквозная технология, она быстро завоевывает все сферы жизни, автоматизирует решения огромного числа задач»,— убежден российский президент.

По словам Владимира Путина, ИИ постепенно начнет заменять работников начальных ступеней, в том числе творческих и интеллектуальных. Внедрение ИИ в производственные процессы позволит создать новые рабочие места — «такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность».

Как выяснил «Ъ», правительство ищет способы вовлечь бизнес в использование ИИ в «пограничных» отраслях — в частности, для упрощения выдачи и продления лицензий и разрешений, в чем заинтересованы обе стороны. Вице-премьер Дмитрий Григоренко рекомендовал Общественной палате совместно с «Опорой России» и «Деловой Россией» собрать предложения бизнеса по дальнейшему улучшению и автоматизации разрешительной деятельности.

