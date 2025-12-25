Шохин после встречи с Путиным рассказал об ожидании «однозначной цифры» по ставке

Российский бизнес ожидает инфляцию на уровне 4,5% в следующем году и надеется, что ключевая ставка Банка России приблизится к однозначному числу. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Ждем и инфляцию низкую, 4-4,5%, и ставку в районе, близком к однозначной цифре»,— заявил господин Шохин по итогам встречи представителей бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным (цитата по ТАСС). Он добавил, что, по оценкам РСПП, ставка ЦБ ниже 12% дает возможность российскому бизнесу обслуживать старые кредиты и инвестировать в развитие.

Сегодня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что инфляция по итогам года может составить менее 6%. По словам вице-премьера, рост экономики России в три раза превышает европейскую.

19 декабря Банк России принял решение понизить ключевую ставку до 16%. Годовая инфляция колеблется на уровне 6-7%. Цель ЦБ по инфляции — 4%.