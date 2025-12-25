Новак: экономика России растет в три раза быстрее европейской

Рост экономики России в три раза превышает европейскую, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, ВВП России увеличился за три года на 9,7%, еврозоны — на 3,1%.

Вице-премьер РФ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вице-премьер РФ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

За девять месяцев 2025 года рост ВВП России составил 1%. В 2026 году, по оценкам господина Новака, показатель будет на этом же уровне, а к 2027-му темпы роста российской экономики достигнут среднемировых уровней.

Инфляция, по словам вице-премьера, может составить по итогам года меньше 6%. «Это очень хороший показатель, который позволяет нам надеяться на то замедление, которое в 2025 году мы по экономике видим по отношению к прошлому году, будет в будущем восстанавливаться более высокими темпами»,— сказал Александр Новак в интервью «Россия 24».

