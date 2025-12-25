Экс-первая ракетка мира Сафина стала тренером теннисистки Полины Кудерметовой

Экс-первая ракетка мира Динара Сафина присоединилась к тренерскому штабу теннисистки Полины Кудерметовой, занимающей 104-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Со следующего сезона спортсменка будет представлять Узбекистан.

«Мы усилили команду Динарой Сафиной — она будет работать с Полиной. Нам очень близки ее подход и видение тенниса»,— заявил порталу GoTennis тренер Кудерметовой Равшан Султанов. Отмечается, что Сафина будет не только консультировать теннисистку, но и сопровождать ее на турнирах.

39-летняя Динара Сафина дважды доходила до финалов Roland Garros (2008, 2009), один раз — до финала Australian Open (2009). На ее счету 12 титулов WTA в одиночном разряде. Также она является серебряным призером Олимпиады 2008 года. В 2009 году теннисистка провела 26 недель на первом месте в мировом рейтинге. Сафина завершила карьеру в 2011 году из-за травмы спины. В качестве тренера она сотрудничала с украинкой Ангелиной Калининой и россиянкой Дианой Шнайдер.

Полине Кудерметовой 22 года. На ее счету нет титулов под эгидой WTA. В январе 2025 года теннисистка дошла до финала турнира WTA 500 в австралийском Брисбене, где уступила первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко. Лучшим достижением Полины Кудерметовой на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Wimbledon в 2025 году. Наивысшая позиция в рейтинге WTA — 54-я. В декабре спортсменка объявила о переходе под флаг Узбекистана, ранее она представляла Россию.

Таисия Орлова