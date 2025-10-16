Лицензия на космос

В Челябинской области суд утвердил положение о порядке продажи единой производственной площадки обанкротившегося Миасского машзавода. Начальная цена составит 2,6 млрд руб. Торги будут закрытыми, а покупатель обязательно должен иметь лицензию на космическую деятельность. Конкурсный управляющий и ряд кредиторов возражали против этого «экстраординарного требования», которое, по их мнению, ограничит конкуренцию и приведет к утрате интереса со стороны покупателей.



Арбитражный суд Челябинской области утвердил положение о порядке, сроках и условиях продажи единой производственной площадки предприятия госкорпорации «Роскосмос» — АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ). Начальная цена имущества определена в размере 2,6 млрд руб. Соответствующее определение суда, принятое в рамках дела о банкротстве предприятия, опубликовано в картотеке арбитражных дел.

К продаже единым лотом готовится производственная площадка, включающая ТЭЦ, корпус 46 и «имущество, используемое для выполнения государственного оборонного заказа» (ГОЗ). Согласно утвержденному положению, торги пройдут в форме закрытого конкурса с открытой формой представления предложений о цене.

По требованию «Роскосмоса», имущество стратегического предприятия будет реализовано при соблюдении ряда особых условий: сохранение целевого назначения производства, продолжение обеспечения населения тепловой энергией, принятие обязательств по выполнению гособоронзаказа в рамках заключенных контрактов, нахождение организации-покупателя в реестре компаний оборонно-промышленного комплекса. Также потенциальный покупатель должен иметь ряд лицензий: на производство вооружения и военной техники, на осуществление космической деятельности и на работу с государственной тайной, а также иметь в структуре организации подразделения по защите гостайны. Компаниям с иностранным капиталом участвовать в торгах запрещено.

Необходимость утверждения порядка продажи ММЗ в суде возникла из-за разногласий по условиями реализации имущества. В мае конкурсный управляющий Анатолий Селищев выносил свою редакцию положения на рассмотрение собрания кредиторов. Они решили его не утверждать.

Суть разногласий — в лицензии на космическую деятельность. «Включение дополнительного условия о наличии у потенциального покупателя лицензии на космическую деятельность свидетельствует о предъявлении экстраординарных требований к участникам торгов, ограничивает конкуренцию. ММЗ на протяжении длительного времени исполняет ГОЗ, при этом никогда не выполнял работы, связанные с космической деятельностью, и не имел космической лицензии. Кроме того, должник не имеет технических средств, оборудования, штата работников для выполнения соответствующих работ»,— указал управляющий в суде.

Конкурсного управляющий поддержали крупные кредиторы ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и ООО «Уралэнергосбыт». Представители НОВАТЭК считают, что спорное условие приведет к утрате интереса со стороны покупателей.

«Роскосмос» вместе АО «ГРЦ Макеева» (входит в госкорпорацию), УФСБ России по региону, прокуратурой Челябинской области, а также крупнейшим кредитором — АО «Россельхозбанк», настаивал на дополнительном условии. Представители госкорпорации указывали, что космическую лицензию имеют организации, которые не относятся к структурам «Роскосмоса» и без государственного участия во владении, например, АО «НПК „БАРЛ“», ООО «Спутникс», «Бюро 1440», «Стикс» и другие.

Представители АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» («ГРЦ Макеева»), в чью структуру входит ММЗ, также настаивали на космической лицензии у потенциальных покупателей. Они указали, что ГРЦ завершает разработку проекта многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя вертикального взлета и посадки «Корона». Прорабатывается вопрос о начале производства в рамках государственно-частного партнерства с участием частного инвестора. «ГРЦ Макеева» планирует привлечь к работе Миасский машзавод, соответственно наличие космической лицензии необходимо.

Суд решил, что госкорпорация, «на которую вновь ляжет функция по контролю за предотвращением банкротства, как никто другой вправе выдвигать дополнительные требования». «Основной задачей по реализации имущества стратегического предприятия является не только его продажа по максимально возможной цене, а прежде всего сохранение целевого назначения и выполнение договоров по гособоронзаказу, обеспечение государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ»,— говорится в решении суда.

Доводы об ограничении конкуренции суд посчитал необоснованными и указал, что на сайте «Роскосмоса» имеются сведения о 524 лицензиатах, «что свидетельствует о достаточно широком круге лиц, обладающих требующейся для участия в конкурсе лицензией».

АО «Миасский машиностроительный завод» входит в реестр стратегических организаций РФ. Основными видами деятельности являются разработка, производство, модернизация, эксплуатация и утилизация ракетных комплексов стратегического назначения. Также завод выпускает гражданскую продукцию. ММЗ наделен статусом единой теплоснабжающей организации Миасса и обеспечивает теплом и горячей водой северную часть города и поселок Строителей. С декабря 2021 года ММЗ находится в процессе банкротства, когда суд ввел процедуру наблюдения по заявлению самого предприятия. Тогда завод сообщал, что почти 2,4 млрд руб. долгов накопилось из-за недостаточного объема заказов и высокой закредитованности. В июле 2022 года суд открыл конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов ММЗ превышает 2 млрд руб., из них 1,3 млрд руб. долг перед Россельхозбанком, около 550 млн — перед «НОВАТЭК-Челябинск».

Конкурсный управляющий пытался привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ММЗ «Роскосмос» и «ГРЦ Макеева», владеющего 100% уставного капитала должника. В декабре 2024 года арбитражный суд региона отказал в удовлетворении заявления. Апелляционная и кассационная инстанции утвердили это решение. Обособленный спор суды рассматривали в закрытом режиме.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что наличие космической лицензии — критерий, который существенно снижает доступ к торгам, но не такая уж редкость, «Количество подрядчиков и поставщиков „Роскосмоса“ оценивается в сотни, у значительной части которых такая лицензия есть. Я не вижу признаков стремления предельно сузить количество участников. Стоит отметить, что потенциальный приобретатель, скорее всего, так или иначе будет связан с „Роскосмосом“ или „Ростехом“»,— считает эксперт.

По его словам, с первой попытки реализовать имущество ММЗ, скорее всего не получится. «Практика показывает, что это происходит редко при условии, что к приобретателю предъявляется целый ряд требований, самое важное из которых — обязательства по выполнению ГОЗ. Покупателю вместе с активом достанутся в виде обременений и обязательства, что должно быть заложено в дисконт»,— подчеркивает Илья Жарский.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что формально суд прав, утверждая, что в стране более пятисот компаний с лицензией на космическую деятельность, однако большинство из них не обладают одновременно всеми необходимыми разрешениями. «Требования к покупателю слишком узкие, что резко сокращает круг реальных претендентов. На практике подобные активы в процедурах банкротства редко удается реализовать с первого раза. Вероятнее всего, продажа площадки будет долгой, и итоговая стоимость окажется заметно ниже первоначальной цены»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова