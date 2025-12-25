В СКФУ разработали прототип установки для космических солнечных батарей

Северо-Кавказский федеральный университет в Ставрополе создал прототип установки МОС-гидридной эпитаксии, сообщает пресс-служба вуза. Ученые выращивают на ней полупроводниковые слои из газовой фазы для высокоэффективных солнечных элементов на сапфировых подложках. Проект реализуется в программе «Приоритет 2030» и решает задачу импортозамещения в космической отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Сапфировые подложки превосходят традиционные материалы. Они обладают высокой оптической прозрачностью в диапазоне от ультрафиолета до инфракрасного излучения. Плотность сапфира в два раза ниже, чем у германия, что снижает массу батарей. Материал выдерживает экстремальные температуры и радиацию космоса.

Ранее элементы делали из кремния, потом перешли на арсенид галлия. СКФУ «вывернул» конструкцию: свет проходит сквозь сапфир к активному слою. Это повышает КПД. Разработчики ожидают, что эффективность превысит 30%, что сделает батареи конкурентными на мировом рынке.

И.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова отметила вклад в регион. Проект создаст рабочие места для специалистов. Ставропольский край укрепит позиции в космических и энергетических технологиях. Проректор Анатолий Алиханов подтвердил партнерство с ООО «Стилсофт», которое разрабатывает космические системы.

Лаборатория в СКФУ почти готова. Ученые собрали прототип газофазной эпитаксии. На нем вырастят пилотные образцы батарей. Далее последует промышленная установка для серийного производства. Компания «Стилсофт» поможет масштабировать технологию.

Директор центра фотовольтаики Игорь Сысоев подчеркнул преимущества сапфира. Термостойкость и низкая плотность идеальны для спутников. Технология позволит России производить отечественные батареи без зависимости от импорта.

Станислав Маслаков