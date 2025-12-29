Страхование дружественных связей

В 2025 году страховые компании стали более активно развивать международные связи. В первую очередь это коснулось перестраховочных услуг, которые после ухода западных игроков в основном были сконцентрированы на Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), дочерней компании Банка России. Кроме того, компетенции российских страховщиков стали более востребованы и в странах СНГ. Налаживание новых связей идет нелегко, и путь даже на дружественные рынки не такой уж гладкий, однако широкие перспективы оправдывают затраченные усилия.

Корреспондент отдела финансов Юлия Пославская

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Уходящий год стал для российских страховых компаний приятным сюрпризом. После разрыва с прежними деловыми партнерами и долгой изоляции участники рынка смогли обрести новые связи. И прежде всего в одном из ключевых направлений — перестраховании. Для крупных рисков, где страховые суммы исчисляются десятками миллиардов рублей (имущество, в том числе авиационный и морской транспорт, а также ответственность перед третьими лицами), собственное удержание страховщиков составляет лишь сотни миллионов рублей, все остальное передается в перестрахование. Иначе в случае масштабного убытка страховая компания может потерять финансовую устойчивость и обанкротиться.

До 2022 года большая часть перестраховочной защиты размещалась на международном рынке — в Великобритании, Германии, Швейцарии, Франции и США. Но после введения санкций привычная картина мира рухнула. Тогда страховщики стали получать от своих партнеров сообщения об одностороннем разрыве договоров. В результате перестрахование за рубежом сократилось почти до нуля.

Основную нагрузку приняла на себя РНПК, 100-процентная дочерняя компания ЦБ. Перестраховщик заключал договоры на тех же условиях, что иностранные коллеги, и стал фактически монополистом на рынке перестрахования. Несмотря на значительные гарантии от собственника, РНПК старалась не допускать снижения качества портфеля. Для контроля рисков и снижения количества крупных убытков перестраховщик вводил оговорки, усиливал предстраховую экспертизу на объектах, в некоторых сегментах корректировал тарифы, чтобы сохранять платежеспособность. Страховщики понимали, что нуждаются в альтернативах, и искали новые варианты в дружественных странах.

Уходящий год принес первые ощутимые результаты. Страховые компании в режиме эксперимента заключили несколько десятков договоров перестрахования с компаниями из Ирана.

Банк России поддержал практику, включив права требования и доли иранских перестраховщиков в перечень качественных активов. Это означает, что осуществление операций перестрахования с этой страной не будет приводить к уменьшению регуляторного капитала.

Вместе с тем с 2022 года меняется и иностранная клиентура российских страховщиков. Опасаясь вторичных санкций, иностранные клиенты, в основном по имущественному страхованию и ДМС, уходили с российского рынка. Такие клиенты были более требовательны и отличались более высокими операционными рисками, а бизнес по ним имел большие показатели убыточности. Но в 2025 году страховщики отметили, что их портфели пополнились клиентами из дружественных стран. В частности, «Ренессанс Страхование» страхует по ДМС компании из Китая.

Также в этом году дружественные страны начали приглашать российских специалистов для развития местных страховых рынков. В частности, страховщики увидели большой интерес к российской экспертизе от страховых топ-менеджеров Узбекистана. История бывшего сотрудника одного из крупнейших страховщиков жизни началась с консалтингового проекта, который был интересен для развития профессиональных компетенций, а сегодня он занимает должность CPO (Chief product officer) в узбекском страховщике. При этом должность исполнительного директора и директора по развитию также у коллег из России.

Спрос на страховую экспертизу российских специалистов есть и у коллег из Киргизии. Они хотели перенять релевантные знания и опыт для построения в стране системы обязательного автомобильного страхования по аналогии с российским ОСАГО.

Страховщики продолжают налаживать связи и искать новых клиентов.

Компании поддерживают диалог с международными перестраховочными организациями из Индии, Китая, с Ближнего Востока, из Африки по промышленному и транспортному страхованию: имущество, грузы, ответственность, СМР, авиация, морской транспорт. РНПК также ведет диалог о перестраховании рисков с партнерами из стран СНГ и других дружественных стран, включая Китай и Индию. Страховщики видят перспективы в наращивании доли иностранных страхователей, а также взаимообмене компетенциями с дружественными коллегами.

