В Тамани завершилось благоустройство набережной

В станице Тамань Темрюкского района закончились работы по благоустройству набережной. Об этом заявили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект реконструкции набережной Тамани победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На прибрежной территории станицы обустроили прогулочные зоны и места для тихого отдыха, установили детские и спортивные площадки, а также проработали систему уличного освещения.

«Сейчас обновленную территорию уже украшают к предстоящим новогодним праздникам — устанавливают иллюминацию»,— сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

София Моисеенко