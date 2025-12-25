В Тамани завершилось благоустройство набережной
В станице Тамань Темрюкского района закончились работы по благоустройству набережной. Об этом заявили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Проект реконструкции набережной Тамани победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На прибрежной территории станицы обустроили прогулочные зоны и места для тихого отдыха, установили детские и спортивные площадки, а также проработали систему уличного освещения.
«Сейчас обновленную территорию уже украшают к предстоящим новогодним праздникам — устанавливают иллюминацию»,— сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.