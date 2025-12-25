Мяус снял свою кандидатуру в пользу Дерипаски на выборах президента ФХМР

Сергей Мяус снял свою кандидатуру в пользу Олега Дерипаски на предстоящих выборах на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом сообщается на сайте организации.

«В ситуации, когда наш вид спорта может получить долгожданный импульс для развития и возможность выйти на новый уровень, я принял осознанное решение и убежденно отдаю свой голос в пользу Олега Владимировича Дерипаски, с которым многие связывают развитие хоккея с мячом. Отрадно, что такие крупные бизнесмены могут и хотят помочь русскому хоккею, и, надеюсь, все получится»,— приводит слова господина Мяуса пресс-служба ФХМР.

11 декабря на 78-м году жизни скончался президент ФХМР Борис Скрынник, занимавший эту должность с 2009 года. 26 декабря состоится внеочередная конференция ФХМР, на которой будет избран новый глава федерации. В ноябре на этот пост исполком организации выдвинул Сергея Мяуса, руководившего сборной России по хоккею с мячом с 2015 по 2017 год.

16 декабря министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что ряд региональных федераций по хоккею с мячом выдвинули бизнесмена Олега Дерипаски на пост главы ФХМР. Ведомство поддержало его кандидатуру. Господин Дегтярев считает, что «управленческий опыт и ресурсы» предпринимателя «станут хорошим подспорьем» для развития этого вида спорта.

Таисия Орлова