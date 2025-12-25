Первые 12 импортозамещенных SJ-100 передадут авиакомпаниям в 2026 году

Первые 12 полностью импортозамещенных самолетов SJ-100 планируется передать российским авиакомпаниям в 2026 году, сообщил журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Сертификацию новой версии лайнера предполагается завершить в первом полугодии.

17 марта опытный образец SJ-100 выполнил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Испытания прошли в Комсомольске-на-Амуре. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. метров.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.